Цифры и факты. Важнейшие события 12-го тура УПЛ

Главные события 12-го тура - в нашем традиционном обзоре.

«Динамо» 3-й раз подряд берет верх над «Днепром-1», как в общем (мячи 6-1), так и на своем поле (мячи 6-1).

Общая беспроигрышная серия киевлян в чемпионате достигает 29 матчей (+24=5), а домашняя - 15 (+12=3).

Динамовцы не пропускают в родных стенах 5 игр кряду (463 минуты).

Мирча Луческу празднует 30-ю викторию в украинских чемпионатах в 38-м матче у руля «Динамо». Среди тренеров бело-синих меньше игр на первые 30 побед в УПЛ понадобилось только Юрию Семину - 35.

50-й поединок за «Динамо» проводит Илья Забарный (ЧУ - 31, КУ - 2, СК - 1, ЕК - 16).

4-й раз поражает ворота днепрян Виктор Цыганков (ЧУ - 3, КУ - 1).



ФК Динамо

Денис Гармаш забивает 18-му клубу в УПЛ. При этом его гол становится 100-м, пропущенным командами Игора Йовичевича.

«Днепр-1» терпит 30-е поражение в элитном дивизионе.

Бело-сине-голубые продлевают свою безничейную серию до 11 игр (+7-4).

«Шахтер» 40-й раз выигрывает у «Ворсклы» в чемпионатах Украины.

20-й матч на посту главного тренера горняков проводит Роберто Де Дзерби (ЧУ - 12, СК - 1, ЕК - 7). Под его руководством оранжево-черные 13 встреч выиграли, 4 завершили вничью, 3 проиграли (мячи 41-17).

20-й мяч за «Шахтер» забивает Манор Соломон (ЧУ - 14, КУ - 1, ЕК - 5).

50-й матч в карьере проводит Анатолий Трубин (ЧУ - 35, ЕК - 13, СУ - 2).

«Ворскла» терпит первое поражение в сезоне-2021/22 в родных стенах.

Полтавчане прерывают свою домашнюю голевую серию, которая составила 11 игр. Последний раз бело-зеленые не забивали гостям 4 апреля 2021 года - 0:2 с… «Шахтером».

Завершается и домашняя сухая серия подопечных Юрия Максимова - на 302-й минуте.

«Заря» одерживает 4-ю победу подряд на своем поле (мячи 7-0).

Голевая серия луганчан достигает 11 игр, а сухая домашняя - 397 минут.

70-й матч в чемпионатах Украины на посту главного тренера проводит Виктор Скрипник (+39=14-17, 118-66).

Аллахьяр Сайядманеш становится автором 10-го гола «Зари» в баталиях с «Колосом».



ФК Заря

«Металлист 1925» одерживает 1-ю крупную победу в элитном дивизионе, а «Ингулец» терпит 5-е крупное поражение.

Харьковчане празднуют 4-ю викторию кряду (мячи 9-2).

Красно-желтые обновляют личный антирекорд, пропуская на чужих полях 10 игр подряд.

Петровцы 10-й раз обходятся без голов в гостях.

40-й матч в чемпионатах Украины на тренерском посту проводит Сергей Лавриненко (+7=14-19, 37-68).

«Верес» с 5-й попытки впервые побеждает «Мариуполь».

Ровенчане, которые провели 30-й сухой матч в родных стенах, продлевают свою общую сухую серию до 274-х минут, а домашнюю - до 402-х.

10-ю викторию в УПЛ в качестве тренера празднует Юрий Вирт.

«Мариуполь» терпит в общем 5-е поражение подряд (мячи 2-13), а на чужих полях - 3-е (мячи 1-9).

Оранжево-синие пропускают в общем 13 игр кряду, устанавливая новый личный антирекорд, а в гостях - 10.

Безничейная серия азовцев достигает 11 матчей (+1-10).

Команды Александра Рябоконя подписывают 40-ю мировую в УПЛ.

Личный антирекорд устанавливает «Десна», чья безголевая серия прерывается на 292-й минуте.

«Черноморец» и «Львов» впервые расходятся миром.

Одесситы продлевают свою серию с пропущенными голами до 12 игр.

40-й матч в чемпионатах Украины проводит Олег Дулуб (+12=15-13, 41-48).

«Львов» обновляет личный антирекорд, пропуская на чужих полях 12 игр кряду.

Сине-золотые прерывают свою безничейную гостевую серию, которая составила 10 матчей (+3-7). Последний раз горожане делили очки с хозяевами 11 декабря 2020 года - 1:1 с «Олимпиком».

20-ю мировую подписывают команды Леонида Кучука, 10-ю - Игоря Леонова.



ФК Рух

«Минай» продлевает две свои «рекордные» серии без побед: общую - до 10 игр (=5-5), а гостевую - до 19 (=6-13).

Обновляют закарпатцы и еще один личный антирекорд, пропуская на чужих полях 10 матчей подряд.

Рустам Ахмедзаде на 318-й минуте прерывает гостевуй безголевую серию «Миная».

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Евгений Селезнев («Минай»), 150-й - Филипп Будковский («Десна»), 100-й - Руслан Степанюк («Ворскла»), 50-й - Игорь Гончар («Минай»), Дмитрий Ризнык («Ворскла»), Евгений Смирный («Черноморец») и Максим Чех («Мариуполь»), 1-й - Осазе Де Росарио («Рух»), Соломон Квирквелия и Иван Коваленко (оба - «Металлист 1925»).

10-й мяч в УПЛ забивает Юрий Климчук.

В 3-м клубе элиты открывает голевой счет Дмитрий Билоног («Минай»), во 2-м - Фабрисио Альваренга («Рух») и Артур Западня («Металлист 1925»).

1-й дубль в украинских чемпионатах делает Михаил Шестаков (в 9-м матче).

1-ю красную карточку в УПЛ зарабатывает Оливье Тилль (в 24-й игре).