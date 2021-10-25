Кривенцов и Крыськив признаны лучшими тренером и игроком тура в УПЛ

В этот раз обе номинации взяли представители «Металлиста 1925»

  • 25.10.2021 13:17
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Кривенцов и Крыськив признаны лучшими тренером и игроком тура в УПЛ
© УПЛ. Валерий Кривенцов

Украинская Премьер-лига подвела итоги 12-го тура чемпионата. В этот раз триумфаторами стали представители «Металлиста 1925», который разгромил «Ингулец».

Лучшим тренером был признан Валерий Кривенцов, а лучшим игроком хавбек харьковчан Дмитрий Крыськив. Крыськив в голосовании обошел лидера «Динамо» Виктора Цыганкова и полузащитника «Вереса» Михаила Шестакова.

Кривенцов получил средний бал 4.6 из 5-ти. 

В экспертный совет, который определял победителей вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

Источник — УПЛ

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