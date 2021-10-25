Кривенцов и Крыськив признаны лучшими тренером и игроком тура в УПЛ

Украинская Премьер-лига подвела итоги 12-го тура чемпионата. В этот раз триумфаторами стали представители «Металлиста 1925», который разгромил «Ингулец».
Лучшим тренером был признан Валерий Кривенцов, а лучшим игроком хавбек харьковчан Дмитрий Крыськив. Крыськив в голосовании обошел лидера «Динамо» Виктора Цыганкова и полузащитника «Вереса» Михаила Шестакова.
Кривенцов получил средний бал 4.6 из 5-ти.
В экспертный совет, который определял победителей вошли: Олег Венглинский, Артур Валерко, Сергей Нагорняк, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
Источник — УПЛ
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