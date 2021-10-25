Даяна Ястремская – Виталия Дьяченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Даяна Ястремская (№79 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Курмайёре.
В матче первого круга украинка сразится против Виталии Дьяченко из России (№135 WTA). Встреча пройдет первым запуском на центральном корте. Время начала встречи – 12:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против украинки Катерины Козловой (№132 WTA) или Лучии Бронзетти из Италии (№148 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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