Ангелина Калинина – Лесли Керкхов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В матче первого круга украинка сразится против Лесли Керкхов из Нидерландов (№152 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №2. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли дважды, украинка проиграла обе встречи.
В следующем раунде победительница сразится против Александры Игнатик из Румынии (№209 WTA) или Анны-Лены Фридзам (№137 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.