Ангелина Калинина – Лесли Керкхов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинская теннисистка Ангелина Калинина (№59 WTA) начнет борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



В матче первого круга украинка сразится против Лесли Керкхов из Нидерландов (№152 WTA). Встреча пройдет первым запуском на корте №2. Время начала встречи – 12:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли дважды, украинка проиграла обе встречи.



В следующем раунде победительница сразится против Александры Игнатик из Румынии (№209 WTA) или Анны-Лены Фридзам (№137 WTA).

Плеер с видеотрансляцией будет доступен ближе к началу матча

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА