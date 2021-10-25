10-й тур
Гронинген
2 : 0
АЗ Алкмар
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Игрок Гронингена забил фантастический гол в стиле Матузалема

Идеальный «удар скорпиона» из Нидерландов

  • 25.10.2021 08:03
  • 1981 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Игрок Гронингена забил фантастический гол в стиле Матузалема
© ФК Гронинген. Сирил Нгонге

В матче десятого тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» обыграл АЗ (2:0)
 
На 20-й минуте счет в поединке открыл 21-летний Сирил Нгонге. Бельгийскому нападающему удался фантастический по красоте удар пяткой, вратарь клуба из Алкмаара не смог выручить команду.
 
Отметим, что у украинских болельщиков подобные «удары скорпиона» ассоциируются с легендарным мячом, который забил экс-игрок «Шахтера» Матузалем в легендарном матче против «Севильи».

Гол Нгонге

Обзор матча

Гол Матузалема

События матча
71' ГОЛ ! Мяч забил Михаэль де Леув (Гронинген).
20' ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Гронинген).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Dmytro Solovyov
    Dmytro Solovyov, 25.10.2021 08:25
    +2
    Посмотрел видео гола Матузалема - а там рожа одна мелькнула...и как-то совсем грустно стало за страну - ка-а-ак ОНО могло стать прИзЕдентом?...
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    Алексей Никоненко
    online
    Алексей Никоненко, 25.10.2021 08:54
    +1
    Гол, хорош
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