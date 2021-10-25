ВИДЕО. Игрок Гронингена забил фантастический гол в стиле Матузалема

В матче десятого тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» обыграл АЗ (2:0)
На 20-й минуте счет в поединке открыл 21-летний Сирил Нгонге. Бельгийскому нападающему удался фантастический по красоте удар пяткой, вратарь клуба из Алкмаара не смог выручить команду.
Отметим, что у украинских болельщиков подобные «удары скорпиона» ассоциируются с легендарным мячом, который забил экс-игрок «Шахтера» Матузалем в легендарном матче против «Севильи».
Гол Нгонге
Обзор матча
Гол Матузалема
События матча
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Михаэль де Леув (Гронинген).
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Сириль Нгонж (Гронинген).
Источник — Sport.ua
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