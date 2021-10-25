ВИДЕО. Игрок Гронингена забил фантастический гол в стиле Матузалема

В матче десятого тура чемпионата Нидерландов «Гронинген» обыграл АЗ (2:0)



На 20-й минуте счет в поединке открыл 21-летний Сирил Нгонге. Бельгийскому нападающему удался фантастический по красоте удар пяткой, вратарь клуба из Алкмаара не смог выручить команду.



Отметим, что у украинских болельщиков подобные «удары скорпиона» ассоциируются с легендарным мячом, который забил экс-игрок «Шахтера» Матузалем в легендарном матче против «Севильи».

Гол Нгонге

Обзор матча

Гол Матузалема