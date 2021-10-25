Бохум обыграл Айнтрахт, Кельн и Байер разошлись миром

24 октября состоялись три матча 9-го тура чемпионата Германии.
«Бохум» обыграл «Айнтрахт» (2:0), «Кельн» и «Байер» разошлись миром (2:2).
Бундеслига. 9-й тур
«Бохум» – «Айнтрахт» – 2:0
Голы: Блум, 3 (1:0). Польтер, 90+2 (2:0).
Нереализованный пенальти: Гонсалу Пасьенсия, 11 (вратарь).
«Кельн» – «Байер» – 2:2
Голы: Шик, 15 (0:1). Беллараби, 17 (0:2). Модест, 63 (1:2). Модест, 82 (2:2).
«Штутгарт» – «Унион Берлин» – 1:1
Голы: Авонийи, 31 (0:1). Фагир, 90+3 (1:1).
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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