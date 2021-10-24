ФОТО. Джессика Пегула вышла замуж

21-я ракетка мира Джессика Пегула, которая является дочерью миллиардера Терренса Пегулы, вышла замуж.



Избранником американской теннисистки стал финансовый аналитик Тейлор Гахаген. Пара находилась в отношениях с 2015 года.



Отметим, что в текущем сезоне 27-летняя Пегула показала лучшие результаты в карьере. Она дебютировала в топ-25 мирового рейтинга, дошла до 1/4 финала Australian Open и впервые сыграла на Олимпийских играх.



Свой последний выигрыш в сезоне Джессика оформила в матче с Элиной Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллс.