ФОТО. Джессика Пегула вышла замуж

21-я ракетка мира Джессика Пегула, которая является дочерью миллиардера Терренса Пегулы, вышла замуж.
Избранником американской теннисистки стал финансовый аналитик Тейлор Гахаген. Пара находилась в отношениях с 2015 года.
Отметим, что в текущем сезоне 27-летняя Пегула показала лучшие результаты в карьере. Она дебютировала в топ-25 мирового рейтинга, дошла до 1/4 финала Australian Open и впервые сыграла на Олимпийских играх.
Свой последний выигрыш в сезоне Джессика оформила в матче с Элиной Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллс.
Источник — Twitter
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