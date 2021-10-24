ФОТО. Джессика Пегула вышла замуж

Американская теннисистка официально вступила в брак с Тейлором Гахагеном

  • 24.10.2021 22:30
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ФОТО. Джессика Пегула вышла замуж
© Инстаграм Джессики Пегулы

21-я ракетка мира Джессика Пегула, которая является дочерью миллиардера Терренса Пегулы, вышла замуж.
 
Избранником американской теннисистки стал финансовый аналитик Тейлор Гахаген. Пара находилась в отношениях с 2015 года. 
 
Отметим, что в текущем сезоне 27-летняя Пегула показала лучшие результаты в карьере. Она дебютировала в топ-25 мирового рейтинга, дошла до 1/4 финала Australian Open и впервые сыграла на Олимпийских играх.
 
Свой последний выигрыш в сезоне Джессика оформила в матче с Элиной Свитолиной на турнире в Индиан-Уэллс.

Источник — Twitter

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