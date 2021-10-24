Бенфика вырвала победу в компенсированное время, Яремчук отыграл 70 минут

«Бенфика» с трудом выиграла матч девятого тура чемпионата Португалии против «Визелы».



Единственный гол был забит на 90+8 минуте. Рафа Силва отличился после ассиста Піцци.



Отметим, что украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

После девяти туров «Бенфика» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Португалии.



Чемпионат Португалии. 9-й тур



«Визела» – «Бенфика» – 0:1

Гол: Рафа Силва (90+8)