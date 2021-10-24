9-й тур
Визела
0 : 1
Бенфика
24.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Бенфика вырвала победу в компенсированное время, Яремчук отыграл 70 минут

Рафа Силва принес своей команде тяжелую победу на выезде

  • 24.10.2021 22:08
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Бенфика вырвала победу в компенсированное время, Яремчук отыграл 70 минут
© ФК Бенфика

«Бенфика» с трудом выиграла матч девятого тура чемпионата Португалии против «Визелы».
 
Единственный гол был забит на 90+8 минуте. Рафа Силва отличился после ассиста Піцци.
 
Отметим, что украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.

После девяти туров «Бенфика» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Португалии.
 
Чемпионат Португалии. 9-й тур
 
«Визела» – «Бенфика» – 0:1
Гол: Рафа Силва (90+8)

Источник — Sport.ua

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