Бенфика вырвала победу в компенсированное время, Яремчук отыграл 70 минут

«Бенфика» с трудом выиграла матч девятого тура чемпионата Португалии против «Визелы».
Единственный гол был забит на 90+8 минуте. Рафа Силва отличился после ассиста Піцци.
Отметим, что украинский легионер «Бенфики» Роман Яремчук вышел в стартовом составе и был заменен на 70-й минуте.
После девяти туров «Бенфика» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Португалии.
Чемпионат Португалии. 9-й тур
«Визела» – «Бенфика» – 0:1
Гол: Рафа Силва (90+8)
Источник — Sport.ua
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