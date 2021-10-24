Жабер снялась. Ястремская получила новую соперницу на турнире в Италии

Даяна начнет матчем против россиянки

  • 24.10.2021 20:03
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Жабер снялась. Ястремская получила новую соперницу на турнире в Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Туниска Онс Жабер и итальянка Камила Джорджи снялись с турнира в итальянском Курмайёре.
 
После этого украинка Даяна Ястремская, которая должна была встретиться с Донной Векич из Хорватии, получила статус сеяной и  новую соперницу – россиянку Виталию Дьяченко.
 
Соперница Катерина Козловой не поменялась, это Лучия Бронзетти из Италии.
 
Отметим, что украинки могут встретиться во втором круге.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Источник — Sport.ua

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