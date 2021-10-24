Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Стартовые составы команд

В воскресенье, 24 октября, состоится матч 9-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по Киеву.
Стартовые составы:
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделёф, Ван-Биссака, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Рашфорд, Гринвуд, Роналду.
«Ливерпуль»: Алисон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Кейта, Жота, Салах, Фирмино.
Источник — Sport.ua
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