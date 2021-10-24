ВИДЕО. Челси громит всех Металлист хочет бразильца, ставим на Сельту

1. Металлист предложил почти 2 миллиона евро за вингера Сан-Паулу
2. Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде
3. Челси забил 7 голов и продолжает лидировать в АПЛ
4. Прогноз на матч Хетафе - Сельта
Эти и другие важные новости дня, смотрите в видеоновостях Sport.ua в партнерстве с Parimatch.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.