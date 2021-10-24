ВИДЕО. Челси громит всех Металлист хочет бразильца, ставим на Сельту

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

  • 24.10.2021 16:35
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Главные новости
Динамо – Днепр-1 – 1:0. LIVE

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91
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Барселона – Реал – 0:1. LIVE

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Украина - Финляндия - 2:0. LIVE

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0
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ВИДЕО. Челси громит всех Металлист хочет бразильца, ставим на Сельту
© Getty Images/Global Images Ukraine

1. Металлист предложил почти 2 миллиона евро за вингера Сан-Паулу
2. Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона в первом раунде
3. Челси забил 7 голов и продолжает лидировать в АПЛ
4. Прогноз на матч Хетафе - Сельта

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Источник — Sport.ua

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