Динамо – Днепр-1. Рамирес и Витиньо. Известны стартовые составы команд

Наставники команд сделали свой выбор

  • 24.10.2021 16:07
  • 1404 просмотра
  • 2 комментария
Динамо – Днепр-1. Рамирес и Витиньо. Известны стартовые составы команд
© ФК Динамо Киев. Рамирес

В воскресенье, 24-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1».

Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Забарный, Миколенко, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Рамирес.

«Днепр-1»: Кожокару – Лучкевич, Логинов, Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Ярмолюк, Довбик.

Источник — УПЛ

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Chuess
    Chuess, 24.10.2021 16:25
    0
    Подтягивает Витиньо , слава богу что не Супряга
    Ссылка
    Умник
    Умник, 24.10.2021 16:14
    0
    Неплохо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности