Динамо – Днепр-1. Рамирес и Витиньо. Известны стартовые составы команд

В воскресенье, 24-го октября, состоится поединок двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Днепр-1».
Матч пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и начнется в 17:00.
Стартовые составы команд:
«Динамо»: Бущан – Тымчик, Забарный, Миколенко, Кендзера, Андриевский, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Витиньо, Рамирес.
«Днепр-1»: Кожокару – Лучкевич, Логинов, Сваток, Нельсон, Игнатенко, Пихаленок, Гуцуляк, Джурасек, Ярмолюк, Довбик.
Источник — УПЛ
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