Василий КОБИН: «Допускаю, что игроки Миная могли сливать соперникам...»

Экс-наставник клуба ответил на вопрос о возможном сливе информации

  • 24.10.2021 13:49
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Василий КОБИН: «Допускаю, что игроки Миная могли сливать соперникам...»
© ФК Шахтер Донецк. Василий Кобин

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о том, допускает ли он возможность «слива» информации соперникам изнутри команды?

– Ходят слухи, что соперники, которые выходили на матчи с «Минаем», детально знали все тренерские заготовки. Могло быть такое, что кто-то сливал информацию из середины коллектива?
– Были матчи, где соперник был полностью готов к стандартным положениям, которые мы наигрывали перед игрой. Речь об угловых, штрафных ударах, фланговых передачах и даже аутах - все было перекрыто. 

– Не возникали ли у вас подозрения, что кто-то сдает эту информацию?
– Я всегда копаюсь в себе. Думаю, что я сделал не так и неправильно? Что я упустил? Я привык к тому, что не могу подозревать людей, которые меня окружают. Моя совесть не позволяет мне этого. Но такие моменты были в двух или трех играх, когда мы знали о проблеме соперника в определенных зонах, а в игре они уже действовали иначе. Может, они просто сделали выводы, а может, кто-то и сливал информацию, - сказал Кобин.

Кобин возглавлял «Минай» с 2019 года по март 2021 года и с июня 2021 года по сентябрь 2021 года.

Источник — BurBuzz

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