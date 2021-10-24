Василий КОБИН: «Допускаю, что игроки Миная могли сливать соперникам...»

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о том, допускает ли он возможность «слива» информации соперникам изнутри команды?

– Ходят слухи, что соперники, которые выходили на матчи с «Минаем», детально знали все тренерские заготовки. Могло быть такое, что кто-то сливал информацию из середины коллектива?

– Были матчи, где соперник был полностью готов к стандартным положениям, которые мы наигрывали перед игрой. Речь об угловых, штрафных ударах, фланговых передачах и даже аутах - все было перекрыто.

– Не возникали ли у вас подозрения, что кто-то сдает эту информацию?

– Я всегда копаюсь в себе. Думаю, что я сделал не так и неправильно? Что я упустил? Я привык к тому, что не могу подозревать людей, которые меня окружают. Моя совесть не позволяет мне этого. Но такие моменты были в двух или трех играх, когда мы знали о проблеме соперника в определенных зонах, а в игре они уже действовали иначе. Может, они просто сделали выводы, а может, кто-то и сливал информацию, - сказал Кобин.

Кобин возглавлял «Минай» с 2019 года по март 2021 года и с июня 2021 года по сентябрь 2021 года.