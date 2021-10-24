Барселона – Реал Мадрид. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 10-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» Мадрид.

«Это не обычный матч Ла Лиги, а противостояние философий и идей с многолетней историей. Сейчас «Барселону» и «Реал» объединяет то, что они накануне в Лиге чемпионов сражались с лидерами украинского футбола «Динамо» и «Шахтером». «Барса» 1:0 обыграла динамовцев, взяв первые очки в этой Лиге чемпионов. А «Реалу» удалось крупно обыграть «Шахтер» в Киеве (5:0) и они продолжают борьбу за лидерство в группе после неожиданного поражения от «Шерифа» (1:2).

Кстати, «сливочные» 3 октября уже играли в Барселоне, правда, с «Эспаньолом». Мадридцы уступили в той встрече 1:2. Именитый Карло Анчелотти после ухода из клуба Варана и Рамоса, а также из-за травм многих футболистов, во многих матчах столкнулся с проблемами в обороне. Он решает эти проблемы переходом в сторону атакующих действий. А в атаке у «Реала» Бензема и Винисиус.

О проблемах «Барселоны» говорят все. Уход в ПСЖ Месси стал настоящим шоком для всех. Четкого ответа, как играть «Барсе» без Месси пока что нету. Есть проблемы с игрой и результатами. Они проиграли «Бенфике» (0:3), «Баварии» (0:3) и «Атлетико» (0:2). Также они играли вничью с середняками Ла Лиги. Да, команду покинули Гризманн, Пьянич и Тринкао. А взяли они не так много футболистов. Эрик Гарсия – это хорошее усиление. Также пришли в «Барсу» Агуэро (кстати Серхио приходил с желанием играть вместе с Месси), а также нидерланды Депай и Люк Де Йонг.

Наблюдая за игрой «Барсы», я обратил внимание, что без Месси многие игроки группы атаки не находят лучших вариантов. Также замечается такой момент, когда двое игроков взаимодействуют, а им некому отдать пас. У них нет тех самых треугольников, которые есть у «Ман Сити» и «Баварии». Сегодня «Реал» выглядит целостнее и органичнее.

Такое дерби невозможно прагматично предвидеть и проанализировать. Там выйдут на первый план эмоции, характер, командный дух. Здесь важны коллективность усилий. Но при всех моих многолетних симпатиях к игре каталонцев, на победу в этом матче шансы у «сливочных» немного выше. А вот ничья в этом матче будет на руку их конкурентам. Предвижу забитые мяч в исполнении каждой из команд», - сказал Грозный.

Матч «Барселона» – «Реал» Мадрид состоится 24-го октября. Начало встречи в 17:15.

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Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.