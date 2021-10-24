Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Эксперт дал прогноз на матч чемпионата Англии

  • 24.10.2021 04:18
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Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на матч 9-го тура Премьер-лиги Англии «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

«Возвращение Роналду в МЮ говорит о желании манкунианцев вернуть себе победную поступь во всех турнирах. МЮ всегда славился своим характером. Он это подтвердил и в матче Лиги чемпионов с «Аталантой». Проигрывая 0:2, МЮ включил внутренние резервы и в итоге победил со счетом 3:2 с решающим голом в исполнении кого, как вы думаете? Конечно, Криштиану Роналду! Как всегда, Роналду забивает практически в каждом матче, в котором принимает участие.

МЮ и до летних трансферов имел сильный кадровый потенциал. А с приходом Роналду, Варана, Санчо и Лингарда (он вернулся из аренды), имея еще в наличии целую группу сильных игроков, у них есть два равноценных состава. МЮ может бороться во всех турнирах за титулы. Манкунианцев ждут четыре суперигры. После «Ливерпуля» у них матчи с «Тоттенхэмом», «Аталантой» и «Ман Сити». Как вам такой календарь? По результатам в этих матчах мы увидим реальный уровень МЮ на сегодняшний момент.

«Ливерпуль» после возвращения Ван Дейка феерически играет всюду. В Лиге чемпионов они три матча выиграли. В 8 матчах АПЛ они 5 раз победили и 3 раза сыграли вничью. «Ливерпуль» очень много забивает. В среднем три мяча за игру! Кстати, у МЮ 2 забитых мяча за матч.

Неужели найдется хоть один поклонник футбола, который при таком атакующем потенциале обеих команд (5 забитых мячей за игру) может предположить безголевую игру? Это практически невозможно. В каждой из команд все игроки личности! Да, и защитники у них высокой квалификации. Но успешно противостоять большой группе атакующих мастеров будет неразрешимой задачей. У каждой команды свои лидеры, козыри и своя философия игры. Но команда Юргена Клоппа сейчас, как и машина «Баварии», выглядит очень сильно и мощно. Поэтому для МЮ даже ничейный исход в этом поединке будет не худшим вариантом.

Такие матчи нельзя пропускать! Кстати, эти выходные подготовили нам целую россыпь топ-матчей из различных европейских чемпионатов. Впереди фантастическое зрелище и пиршество современного футбола с участием топ-футболистов. Не вздумайте пропустить!», - сказал Грозный.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» состоится 24-го октября. Начало встречи в 18:30.

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Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винницу, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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