10-й тур
Атлетик
2 : 1
Вильярреал
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все решил пенальти. Атлетик дома обыграл Вильярреал

Муниаин принес победу своей команде точным ударом с одиннадцатиметровой отметки

  • 24.10.2021 00:32
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Все решил пенальти. Атлетик дома обыграл Вильярреал
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1. Решающий гол Муниаин забил с пенальти на 77-й минуте встречи.

«Атлетик» — «Вильярреал» — 2:1
Голы: рауль Гарсия, 14 Муниаин, 77, с пенальти — Коклен, 32

«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 90), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 72), Беренгер (Саррага, 87), Уильямс (Вильялибре, 72), Муниаин (Уильямс, 88).
«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Орье, 65), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Пино (Раба, 63), Коклен (Альберто Морено, 63), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 21), Данджума.
Предупреждения: Фойт (54), Альберто Морено (76), Эступиньян (80).

Источник — Sport.ua

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