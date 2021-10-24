Все решил пенальти. Атлетик дома обыграл Вильярреал

В поединке 10-го тура чемпионата Испании по футболу «Атлетик» дома обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1. Решающий гол Муниаин забил с пенальти на 77-й минуте встречи.
«Атлетик» — «Вильярреал» — 2:1
Голы: рауль Гарсия, 14 Муниаин, 77, с пенальти — Коклен, 32
«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 90), Венседор, Рауль Гарсия (Сансет, 72), Беренгер (Саррага, 87), Уильямс (Вильялибре, 72), Муниаин (Уильямс, 88).
«Вильярреал»: Рульи, Фойт (Орье, 65), Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Пино (Раба, 63), Коклен (Альберто Морено, 63), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 21), Данджума.
Предупреждения: Фойт (54), Альберто Морено (76), Эступиньян (80).
Источник — Sport.ua
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