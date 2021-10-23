Президент Прикарпатья: «Незаменимых у нас нет»

Ивано-франковское «Прикарпатье» записало в свой актив вторую победу подряд в Первой лиге, обыграв одного из лидеров — «Альянс» (3:1).

Президент «Прикарпатья» Василий Ольшанецкий рассказал, ожидал ли он такой прыти от своей команды.

«За «Прикарпатье» преимущественно выступают доморощенные воспитанники, и они всегда отличались волевыми качествами. Поэтому ивано-франковцы сильны командой, нам комфортнее играть с более именитыми оппонентами, когда благодаря самоотдаче удается склонить чашу весов на свою сторону. Так было и в сегодняшнем поединке с «Альянсом». А нестабильность футболистов «Прикарпатья» можно объяснить тем, что они иногда переоценивают свои силы. Mы с этим в последнее время активно боремся, тем более что у нас незаменимых нет.

Цели на сезон? Сейчас нам важно в следующем туре добиться положительного результата с аутсайдером — «Ужгородом». А о задачах поговорим перед началом весенней части чемпионата», — отметил Ольшанецкий.

«Прикарпатье» занимает пятое место в Первой лиге, набрав 22 очка.