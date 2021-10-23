Пять лучших моментов в карьере футболиста Уле Гуннара Сульшера

Это сейчас Уле Гуннар Сульшер – один из наиболее известных в футбольном мире тренеров, под руководством которого пытается вернуться на роль лидера английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед. А четверть века назад, летом 1996-го, норвежец, которому тогда было всего 23 года, за 1,5 миллиона фунтов перебрался в стан МЮ, будучи мало кому известной личностью. Впрочем, одиннадцать лет на Олд Траффорд изменили ситуацию, и Сульшер заканчивал карьеру футболиста в статусе одного из любимцев в фанатской среде «красных дьяволов».

Статус любимца Олд Траффорд ныне Сульшеру сохранять удается с огромным трудом, так как болельщики хотят видеть кубки и медали от Манчестер Юнайтед, которых в музее клуба после ухода Алекса Фергюсона в 2013-м минимум. Именно поэтому у Уле Гуннара сейчас непростые времена в карьере, но мы предлагаем вспомнить лучшие, а именно – пятерку наиболее ярких игроцких мгновений норвежца.

Дебютный гол за шесть минут

Дебютировать за Манчестер Юнайтед Сульшеру удалось 25 августа 1996 года. В этот день «красные дьяволы» на Олд Траффорд принимали Блэкберн, и события с самого начала пошли отнюдь не по сценарию Алекса Фергюсона и его подопечных. Юнайтед пропустили на 34-й минуте, но до перерыва Йорди Кройф забил один из немногочисленных своих мячей в футболке «красных дьяволов», и помог команде иметь не столь жесткий разговор с великим шотландским тренером в раздевалке.

Впрочем, уже на 51-й минуте Блэкберн снова вышел вперед, и Манчестер Юнайтед никак не мог хотя бы отыграться. Фергюсон нервничал и метался, а на 64-й минуте фактически пошел ва-банк. Шотландец снял с игры защитника Дэвида Мэя, проведя тем самым ряд позиционных перестановок в команде, а на его место выпустил Сульшера. Уле Гуннару хватило всего шести минут, чтобы доказать новому боссу, что его решение не было ошибочным. На 70-й минуте «красным дьяволам» удалась быстрая вертикальная атака на ворота Блэкберна, в финальной стадии которой Сульшер имел шанс дважды пробить по воротам. И если первую попытку норвежца кипер гостей отразил, то вот справиться со второй шансов не имел. МЮ сыграл вничью 2:2, а Уле Гуннар прекрасно провел свой дебют на Олд Траффорд и за новую команду.

Золото АПЛ в первом сезоне и третье место в гонке бомбардиров

Гол в дебютном матче, кажется, оказал на Сульшера магическое воздействие, и он выдал отменный первый сезон за Манчестер Юнайтед. В рамках Премьер-лиги норвежский форвард отличился 18 забитыми мячами в 33 поединках, что позволило ему наряду с Робби Фаулером из Ливерпуля стать третьим в бомбардирской гонке сезона после фантастических Алана Ширера (25 голов) из Ньюкасла и Иана Райта (23 гола) из Арсенала. Примечательно, что в топ-10 бомбардиров АПЛ-1996/97 не попал больше ни один другой игрок МЮ, кроме Сульшера, даже легендарный Эрик Кантона, на счету которого оказалось 11 забитых мячей в 36 поединках, а летом 1997-го француз неожиданно для многих принял решение завершить карьеру.

Что касается результатов Манчестер Юнайтед, то команда Алекса Фергюсона в непростой и упорной борьбе с Ньюкаслом, Арсеналом и Ливерпулем все-таки сумела завоевать второе кряду чемпионство, которое стало первым в Англии для Уле Гуннара Сульшера. Первый сезон в стане «красных дьяволов» стал, пожалуй, одним из наиболее удачных для норвежского форварда с точки зрения индивидуальных выступлений – он много играл, забивал (больше никогда Уле Гуннар в рамках одного сезона УПЛ не отличался более чем 17 забитыми мячами), а также был номинирован на приз лучшему молодому футболисту года, который впоследствии был отдан одноклубнику Сульшера Дэвиду Бекхэму.

Покер за девятнадцать минут!

В 1997 году Манчестер Юнайтед подписал Тедди Шерингема, а через год – Дуайта Йорка, вследствие чего количество игрового времени, которое получал Сульшер в первой команде, начало стремительно падать. Алекс Фергюсон предпочитал выпускать норвежского форварда на замены, сделав того своеобразным суперсабом. Казалось бы, такая роль подойдет не каждому, и отнюдь не всякий футболист будет ей рад, но Уле Гуннар не испытывал никаких проблем, будучи счастливым приносить «красным дьяволам» пользу любым возможным способом.

Пожалуй, один из наиболее ярких своих матчей за Манчестер Юнайтед Сульшер провел 6 февраля 1999 года. Манкунианцы на выезде противостояли аутсайдеру лиги Ноттингем Форест, и к 71-й минуте, когда на поле вместо Дуайта Йорка появился Сульшер, выигрывали со счетом 4:1. Это уже было своеобразным избиением младенцев от «красных дьяволов», но Уле Гуннар за 19 минут предоставленного ему времени забил еще четыре мяча, оформив покер и зафиксировав счет на табло на цифрах 8:1 в пользу гостей. До сих пор та замена Алекса Фергюсона называется специалистами одной из наиболее удачных и памятных в истории АПЛ.

Победный мяч в финале Лиги чемпионов-1998/99

Конечно, наиболее известен Уле Гуннар Сульшер в футбольном мире именно благодаря феерии, которая произошла 26 мая 1999 года на стадионе Камп Ноу. Тем вечером состоялся финал Лиги чемпионо-1998/99, в котором Бавария играла против Манчестер Юнайтед. Уже на 6-й минуте Марио Баслер вывел мюнхенцев вперед, и немецкий гранд выигрывал вплоть до момента, когда пошло добавленное время. Некоторые фанаты МЮ уже начали покидать трибуны, но затем произошло нечто невообразимое – на первой компенсированной минуте вышедший ранее на замену вместо Йеспера Блумквиста Тедди Шерингем сравнял счет, а спустя еще всего две минуты также появившийся на поле со скамьи запасных (вместо Энди Коула) Уле Гуннар Сульшер вколотил победный для команды Алекса Фергюсона мяч – 2:1!

Этот триумф стал первым и единственным в Лиге чемпионов для Уле Гуннара Сульшера в качестве игрока, да и в роли тренера норвежец пока даже близко не подходил к подобному, хотя на Олд Траффорд от счастливчика Сульшера, безусловно, ожидают самых престижных трофеев.

Возвращение в 2006-м

Когда Уле Гуннару Сульшеру было 30 лет, в его карьере началась череда травм, выведшая его из игры фактически на три сезона. Впервые повреждение колена норвежец получил в сентябре 2003 года, после чего вернулся на поле по прошествии пяти месяцев, но очень скоро у него случился рецидив. Фактически многие врачи считали, что Сульшеру лучше завершить карьеру, чтобы не рисковать здоровьем, но Уле Гуннар упрямо проходил один восстановительный цикл за другим в надежде еще порадовать зрителей Олд Траффорд своими голами.

В начале сезона-2004/05 в прессу попали слухи, что Сульшер завязывает с футболом, однако в конце 2005-го норвежец все-таки вернулся на поле. Он сыграл всего семь минут против Бирмингема, а в концовке сезона вышел еще дважды. По-настоящему Сульшер вернулся уже в начале чемпионата-2006/07. Понятное дело, что к тому моменту у Фергюсона уже были другие ключевые игроки в атаке, среди которых выделялись Уэйн Руни и Криштиану Роналду, но шотландец по-прежнему был рад возможности выпустить Уле Гуннара на замену. В итоге в 19 матчах в рамках АПЛ Сульшер записал на свой счет 7 забитых мячей и 3 результативные передачи. На финише сезона Манчестер Юнайтед на шесть очков обогнал Челси и стал чемпионом Англии, а Уле Гуннар в 34 года и с чистой совестью завершил карьеру футболиста, сделав это не в лазарете, как ему прогнозировали многие, а на переполненном овациями и столь полюбившемся норвежцу Олд Траффорд.

Текст: meta.ua/uk/sport/