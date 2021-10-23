Заря — Колос. Прогноз на матч Андрея Воробья

Специалист поделился ожиданиями от поединка 12-го тура УПЛ

  • 23.10.2021 22:41
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Заря — Колос. Прогноз на матч Андрея Воробья
© ФК Заря Луганск

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 12 тура УПЛ «Заря» – «Колос».

«В прошлом туре «Заря» проиграла с разгромным счетом 1:6 «Шахтеру». «Колос» уступил «Днепру-1» со счетом 0:2.

В турнирной таблице УПЛ луганчане с 20 очками идут на пятом месте. Ковалевцы с 11 баллами находятся на 11 позиции.

Результаты команд говорят сами за себя. Но все-таки «Заря» сыграла матч Лиги Европы и будет немного уставшей. Но, тем не менее, луганская команда сейчас будет на моральном уровне немного повыше, чем «Колос». Ковалевцев лихорадит в чемпионате Украины.

Здесь, можно сказать, будет не уверенная, а закономерная победа «Зари». Понятное дело, луганчане будут немного уставшие, но, я думаю, класс луганчан сыграет в их пользу», - сказал Воробей.

Матч «Заря» – «Колос» состоится 24-го октября. Начало встречи в 19:30.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Андрій Воробей, Sport.ua

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