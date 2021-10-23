Стали известны имена финалисткок на турнире в Москве

В рамках турнира WTA 500 в Москве состоялись матчи 1/2 финала.
Не смогла доиграть матч самая высокорейтинговая из оставшихся теннисисток, гречанка Мария Саккари снялась в первом сете матча против россиянки Екатерины Александровой.
Второй финалисткой стала эстонка Анетт Контавейт, которая продолжает борьбу за путевку на Итоговый турнир WTA.
Москва. 1/2 финала
Екатерина Александрова – Мария Саккари [3] – 4:1 (отказ)
Анетт Контавейт [9] – Маркета Вондроушова – 6:3, 6:4
Источник — Sport.ua
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