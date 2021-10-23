Герта обыграла Боруссию М благодаря голу Рихтера

В поединке 9-го тура чемпионата Германии по футболу «Герта» дома обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 1:0 благодаря голу Рихтера на 40-й минуте.
«Герта» — «Боруссия» М — 1:0
Гол: Рихтер, 40
«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Дардаи (Тузар, 80), Платтенхардт, Миттельштедт, Дарида (Эккеленкамп, 61), Сердар (Гехтер, 80), Аскасибар, Пионтек (Зельке, 74), Рихтер (Маолида, 61).
«Боруссия» М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Бенсебайни, Байер, Нетц (Нойхаус, 46), Хофманн, Закария, Коне (Херрманн, 74), Штиндль (Плеа, 46), Эмболо.
Предупреждения: Байер (2), Дарида (54), Скалли (77), Аскасибар (90).
Источник — Sport.ua
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