9-й тур
Герта
1 : 0
Боруссия М
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Герта обыграла Боруссию М благодаря голу Рихтера

Берлинская команда одержала вторую победу подряд

  • 23.10.2021 22:19
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Герта обыграла Боруссию М благодаря голу Рихтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 9-го тура чемпионата Германии по футболу «Герта» дома обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха со счетом 1:0 благодаря голу Рихтера на 40-й минуте.

«Герта» — «Боруссия» М — 1:0
Гол: Рихтер, 40

«Герта»: Шволов, Пекарик, Боята, Дардаи (Тузар, 80), Платтенхардт, Миттельштедт, Дарида (Эккеленкамп, 61), Сердар (Гехтер, 80), Аскасибар, Пионтек (Зельке, 74), Рихтер (Маолида, 61).
«Боруссия» М: Зоммер, Скалли, Эльведи, Бенсебайни, Байер, Нетц (Нойхаус, 46), Хофманн, Закария, Коне (Херрманн, 74), Штиндль (Плеа, 46), Эмболо.
Предупреждения: Байер (2), Дарида (54), Скалли (77), Аскасибар (90).

Источник — Sport.ua

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