Черноморец — Львов. Видео гола Михайленко

В поединке 12-го тура УПЛ «Черноморец» — «Львов» счет открыл футболист хозяев Николай Михайленко на 71-й минуте.
Источник — Футбол 1/2/3
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В поединке 12-го тура УПЛ «Черноморец» — «Львов» счет открыл футболист хозяев Николай Михайленко на 71-й минуте.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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