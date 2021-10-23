Валенсия чудом спаслась в матче с Мальоркой, Алавес обыграл Кадис

В субботу, 23 октября, состоялись очередные поединки 10-го тура чемпионата Испании по футболу.
«Валенсия», которая безнадежно проигрывала «Мальорке» со счетом 0:2, вырвала ничью благодаря двум голам в концовке матча.
«Алавес» на выезде обыграл «Кадис» благодаря дублю Хоселу. «Эспаньол» во втором тайме забил два мяча за две минуты, но удовольствовался лишь ничьей в поединке с «Эльче» — 2:2.
«Валенсия» — «Мальорка» — 2:2
Голы: Гедеш, 90, Гайя, 90 — Анхель Родригес, 32, Диакаби, 38, автогол
Удаления: Ли Кан Ин (55), Батталья (90).
«Кадис» — «Алавес» — 0:2
Голы: Хоселу, 6, с пенальти, 90
«Эльче» — «Эспаньол» — 2:2
Голы: Бойе, 23, Бенедетто, 84 — Морланес, 51, де Томас, 52
Источник — Sport.ua
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