Валенсия чудом спаслась в матче с Мальоркой, Алавес обыграл Кадис

В субботу, 23 октября, состоялись очередные поединки 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Валенсия», которая безнадежно проигрывала «Мальорке» со счетом 0:2, вырвала ничью благодаря двум голам в концовке матча.

«Алавес» на выезде обыграл «Кадис» благодаря дублю Хоселу. «Эспаньол» во втором тайме забил два мяча за две минуты, но удовольствовался лишь ничьей в поединке с «Эльче» — 2:2.

«Валенсия» — «Мальорка» — 2:2

Голы: Гедеш, 90, Гайя, 90 — Анхель Родригес, 32, Диакаби, 38, автогол

Удаления: Ли Кан Ин (55), Батталья (90).

«Кадис» — «Алавес» — 0:2

Голы: Хоселу, 6, с пенальти, 90

«Эльче» — «Эспаньол» — 2:2

Голы: Бойе, 23, Бенедетто, 84 — Морланес, 51, де Томас, 52