10-й тур
Эльче
2 : 2
Эспаньол
23.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Валенсия чудом спаслась в матче с Мальоркой, Алавес обыграл Кадис

Состоялись субботние поединки 10-го тура испанской Ла Лиги

  • 23.10.2021 21:25
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Валенсия чудом спаслась в матче с Мальоркой, Алавес обыграл Кадис
© Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 23 октября, состоялись очередные поединки 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

«Валенсия», которая безнадежно проигрывала «Мальорке» со счетом 0:2, вырвала ничью благодаря двум голам в концовке матча.

«Алавес» на выезде обыграл «Кадис» благодаря дублю Хоселу. «Эспаньол» во втором тайме забил два мяча за две минуты, но удовольствовался лишь ничьей в поединке с «Эльче» — 2:2.

«Валенсия» — «Мальорка» — 2:2
Голы: Гедеш, 90, Гайя, 90 — Анхель Родригес, 32, Диакаби, 38, автогол
Удаления: Ли Кан Ин (55), Батталья (90).

«Кадис» — «Алавес» — 0:2
Голы: Хоселу, 6, с пенальти, 90

«Эльче» — «Эспаньол» — 2:2
Голы: Бойе, 23, Бенедетто, 84 — Морланес, 51, де Томас, 52

Источник — Sport.ua

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