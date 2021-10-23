Эмполи обыграл Салернитану, Сассуоло сильнее Венеции

В субботу, 23 октября, состоялись очередные поединки 9-го тура чемпионата Италии по футболу.
«Эмполи» на выезде обыграл «Салернитану» со счетом 4:2. При этом гости вели 3:0 уже к 13-й минуте матча.
«Сассуоло» дома уверенно одолел «Венецию» со счетом 3:1.
«Салернитана» — «Эмполи» — 2:4
Голы: Раньери, 48, Исмайли, 55, автогол — Пинамонти, 2, 45, с пенальти, Кутроне, 11, Страннберг, 13, автогол
«Сассуоло» — «Венеция» — 3:1
Голы: Берарди, 37, Анри, 50, автогол, Фраттези, 66 — Окерке, 32
Источник — Sport.ua
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