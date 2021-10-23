Василий КОБИН: «Не знаю, от кого была премия за ничью с Шахтером»

Но финансовую благодарность команда получила, подтвердил бывший наставник «Миная»

  • 23.10.2021 20:43
  • 1809 просмотров
  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Не знаю, от кого была премия за ничью с Шахтером»
© ФК Минай. Василий Кобин

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о том, получал ли «Минай» деньги от «Динамо» за ничью с «Шахтером».

- Получили ли вы дополнительную премию за ничью с «Шахтером» и в каком размере?
- Все мы знаем о существовании «третей стороны». У нас была повышенная премия, но сумму я называть не буду.

- То есть была финансовая благодарность от «Динамо»?
- Я не знаю, от кого была эта благодарность, но премия была немного выше обычной.

- Есть информация о сумме в размере полутора миллионов гривен на команду.
- Это ваша информация. Я сумму называть не хочу.

Кобин возглавлял «Минай» с 2019 года по март 2021 года и с июня 2021 года по сентябрь 2021 года.

Источник — BurBuzz

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Scofield Lincoln
    Scofield Lincoln, 23.10.2021 22:11
    0
    Та наверное Ворскла или Заря!
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