Василий КОБИН: «Не знаю, от кого была премия за ничью с Шахтером»

Бывший тренер «Миная» Василий Кобин рассказал о том, получал ли «Минай» деньги от «Динамо» за ничью с «Шахтером».

- Получили ли вы дополнительную премию за ничью с «Шахтером» и в каком размере?

- Все мы знаем о существовании «третей стороны». У нас была повышенная премия, но сумму я называть не буду.

- То есть была финансовая благодарность от «Динамо»?

- Я не знаю, от кого была эта благодарность, но премия была немного выше обычной.

- Есть информация о сумме в размере полутора миллионов гривен на команду.

- Это ваша информация. Я сумму называть не хочу.

Кобин возглавлял «Минай» с 2019 года по март 2021 года и с июня 2021 года по сентябрь 2021 года.