Динамо - Днепр-1. Прогноз на матч Андрея Воробья

Эксперт дал прогноз на матч УПЛ

  • 23.10.2021 20:28
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Динамо - Днепр-1. Прогноз на матч Андрея Воробья
© scdnipro1.com.ua

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 12 тура УПЛ «Динамо» Киев – «Днепр-1».

В прошлом туре «Динамо» уверенно выиграло у «Львова» (4:1). «Днепр-1» оказался сильнее «Колоса» (2:0). Отметим, что киевская команда также сыграла матч Лиги чемпионов с «Барселоной», уступив каталонцам на «Камп Ноу» со счетом 0:1.
В турнирной таблице УПЛ киевляне с 29 очками идут на первом месте. Днепряне с 22 баллами расположились на четвертой позиции.

Здесь, конечно, будет преимущество у «Динамо». В чемпионате Украины «Динамо» не испытывает проблем ни с какой командой, кроме «Шахтера». Конечно, нужно учитывать тот факт, что «Динамо» играло еврокубковый матч с «Барселоной». Да, были перелеты и поединок с каталонцами. Но тем не менее, мне кажется, класс «Динамо» сыграет роль. Тем более «Днепр-1» играет на выезде.

«Днепр-1» на выезде и дома – это немножко разные команды. Думаю, что «Динамо» выиграет, возможно, даже с минимальным перевесом. «Днепр-1», при всем уважении к этой команде, в чемпионате Украины пока еще не готов дать бой таким командам, как «Шахтер» и «Динамо». Поэтому здесь предпочтение отдам все-таки «Динамо». Думаю, это будет победа киевлян в один или два гола», - сказал Воробей.

Матч «Динамо» Киев – «Днепр-1» состоится 24-го октября. Начало встречи в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Источник — Sport.ua

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