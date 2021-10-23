Рух – Минай. Прогноз на матч Андрея Воробья

Экс-форвард сборной Украины и донецкого «Шахтера» Андрей Воробей сделал прогноз на матч 12 тура УПЛ «Рух» – «Минай».

«В прошлом туре «Минай» сыграл вничью 0:0 с «Десной», а «Рух» пропускал встречу того тура.

В турнирной таблице УПЛ львовяне идут на 10 месте, имея в своем активе 11 очков. Закарпатцы с 7 баллами находятся на 15 позиции.

«Рух» не играл матч предыдущего тура. Поэтому в этой встрече я отдаю предпочтение «Минаю». Закарпатцы сейчас более сыгранные. Тренерский штаб у них поменялся. И вроде бы по игре «Минай» нормально выглядит. Другое дело, результата нету. Но тренер «Руха» знает, как играть в таких ситуациях.

Мои симпатии, конечно, на стороне «Миная», но, думаю, что будет зафиксирован ничейный результат в матче между средними командами», - сказал Воробей.

Матч «Рух» – «Минай» состоится 24-го октября. Начало встречи в 14:00.