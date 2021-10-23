Женская сборная Украины U-19 вырвала ничью в поединке с Шотландией

Женская сборная Украины U-19 продолжила соревнования в группе 1 Лиги А Евро-2022 (WU-19), финальная часть которого состоится в Чехии.

В первом поединке турнира подопечные Валерия Паламарчука уступили Нидерландам (1:4), а 23-го октября в городе Ассен встречались с Шотландией. В первом тайме ни одна из команд не смогла открыть счет, а вот после перерыва соперницы украинок на 50-й минуте усилиями Эйлид Адамс вышли вперед.

Этот счет продержался почти до финального свистка, но на 90-й минуте Юлия Христюк спасла украинскую сборную от поражения — 1:1.

В следующем матче «сине-желтые» 25 октября встретятся с Австрией.

Евро-2022 (WU-19). Лига А. Группа 1

Шотландия (WU-19) — Украина (WU-19) — 1:1

Голы: Адамс, 50 — Христюк, 90

Шотландия (WU-19): Джонстон, Коуэн (Листер, 61), Маккафферти, Броадрик, Мерфи, Форсайт (Бирзе, 77), Браунинг, Гибб, Томсон (Митчелл, 77), Адамс, Боуи.

Украина (WU-19): Боклач, Котовец, Ольховая, Котик, Левченко, Семкив, Христюк, Иванченко (Белякова, 77), Талеб, Корнацкая (Тян, 46), Глущенко, (Мострянская, 90+3).

Предупреждена: Христюк (87).