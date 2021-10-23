Марсель — ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Специалист поделился ожиданиями от поединка 11-го тура Лиги 1

  • 23.10.2021 19:43
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Марсель — ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© ФК Марсель

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 11-го тура французской Лиги 1 «Марсель» – «ПСЖ».

«В предыдущем матче Лиги 1 «Марсель» уверенно выиграл у «Лорьяна» (4:1), а затем в поединке Лиги Европы сыграл в нулевую ничью с «Лацио». В свою очередь, «ПСЖ» победил «Анже» (2:1) в матче чемпионата Франции, а затем в игре Лиги чемпионов оказался сильнее «Лейпцига» (3:2).

В турнирной таблицы Лиги 1 парижане с 27 очками в активе уверенно занимают первое место. «Марсель» с 17 баллами идет третьим.

85 раз встречались между собой эти команды. По количеству побед статистика примерно равная. 33 раза выиграл ПСЖ и 32 раза побеждал «Марсель». Также в этом принципиальном противостоянии 20 раз была зафиксирована ничья.

Это будет может быть один из самых тяжелых выездов ПСЖ в этом сезоне. Поставлю на то, что в этой игре «Марсель» дома не проиграет суперзвездной команде», - сказал Бартулович.

Матч «Марсель» – «ПСЖ» состоится 24-го октября. Начало встречи в 21:45.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

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