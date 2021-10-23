ВИДЕО. Соломон и Марлос организовали красивый гол в ворота Ворсклы

В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Шахтер» гости, действуя в большинстве, оформили второй гол силами Манора Соломона и Марлоса.
Источник — Sport.ua
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- Хоккей
В матче чемпионата Украины «Ворскла» - «Шахтер» гости, действуя в большинстве, оформили второй гол силами Манора Соломона и Марлоса.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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