ФОТО. «Наш №7». Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения

Украинскому вингеру английского клуба исполнилось 32 года

  • 23.10.2021 18:49
  • 613 просмотров
  • 0 комментариев
ФОТО. «Наш №7». Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

В субботу, 23 октября, вингеру лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко исполнилось 32 года.

«Наш №7. С днем рождения, Андрей Ярмоленко», — написал официальный аккаунт «Вест Хэма» в твиттере, комментируя подборку фото украинского футболиста.

Ярмоленко защищает цвета «Вест Хэма» с лета 2018 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €20 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за «молотобойцев» 12 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.

Источник — ФК Вест Хэм

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности