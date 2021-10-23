ФОТО. «Наш №7». Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения

В субботу, 23 октября, вингеру лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко исполнилось 32 года.
«Наш №7. С днем рождения, Андрей Ярмоленко», — написал официальный аккаунт «Вест Хэма» в твиттере, комментируя подборку фото украинского футболиста.
Ярмоленко защищает цвета «Вест Хэма» с лета 2018 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €20 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за «молотобойцев» 12 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.
Our No.7 🇺🇦⚒— West Ham United (@WestHam) October 23, 2021
Happy birthday, @Yarmolenko_7! 🥳 pic.twitter.com/Yw7VHVhGJd
Источник — ФК Вест Хэм
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