ФОТО. «Наш №7». Вест Хэм поздравил Ярмоленко с днем рождения

В субботу, 23 октября, вингеру лондонского «Вест Хэма» и сборной Украины Андрею Ярмоленко исполнилось 32 года.

«Наш №7. С днем рождения, Андрей Ярмоленко», — написал официальный аккаунт «Вест Хэма» в твиттере, комментируя подборку фото украинского футболиста.

Ярмоленко защищает цвета «Вест Хэма» с лета 2018 года после перехода из дортмундской «Боруссии» за €20 миллионов. В текущем сезоне игрок провел за «молотобойцев» 12 матчей во всех турнирах, где отдал две результативные передачи.