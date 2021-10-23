Вест Хэм — Тоттенхэм. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 9-го тура Премьер-лиги Англии «Вест Хэм» – «Тоттенхэм».

«В предыдущих матчах АПЛ обе команды выиграли. «Вест Хэм» оказался сильнее «Эвертона» (1:0), а «Тоттенхэм» одержал победу в матче с «Ньюкаслом» (3:2). Также оба лондонских клуба сыграли еврокубковые матчи. «Вест Хэм» дома выиграл у «Генка» со счетом 3:0, а «Тоттенхэм» уступил на выезде «Витессу» (0:1).

В турнирной таблице АПЛ «Вест Хэм» с 14 очками идет на 9 месте, «Тоттенхэм» с 15 баллами расположился на 7 позиции.

Уже 157 раз встречались между собой эти команды. 67 раз выиграл «Тоттенхэм», 52 раза праздновал победу «Вест Хэм», еще 38 поединков завершились вничью.

Это будет лондонское дерби и сложно предугадать результат встречи. Но я поставлю на выездную победу «Тоттенхэма», - сказал Бартулович.

Матч «Вест Хэм» – «Тоттенхэм» состоится 24-го октября. Начало встречи в 16:00.