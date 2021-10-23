Интер – Ювентус. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 9-го тура итальянской Серии А «Интер» – «Ювентус».

«В предыдущем туре Серии А «Интер» проиграл со счетом 1:3 «Лацио». Затем в поединке Лиги чемпионов «нерадзурри» оказались сильнее «Шерифа» (3:1). «Ювентус» в двух матчах кряду победил со счетом 1:0. Сначала в чемпионате Италии «Старая Синьора» переиграла дома «Рому», а затем в Лиге чемпионов был побежден на выезде «Зенит».

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турнирной таблице Серии А «Интер» с 17 очками идет на 3 месте. «Ювентус» после четырех подряд побед с 14 баллами в активе поднялся на 7 позицию.

183 раза встречались между собой эти соперники. 49 раз побеждал «Интер», 86 раз выиграл «Ювентус», еще 48 встреч завершились вничью. Думаю, будет очень напряженная игра. Это северное дерби и это всегда интересно. Поставлю на то, что в этом поединке будет зафиксирована результативная ничья», - сказал Бартулович.

Матч «Интер» – «Ювентус» состоится 24-го октября. Начало встречи в 21:45.