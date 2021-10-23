Виктор КОРНИЕНКО: «Все могут проиграть Реалу или Барсе. Ничего страшного»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко надеется, что команда сделает выводы после поражения 0:5 от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Все понимают, какая команда «Реал». Все могут проиграть «Реалу» или там «Барселоне». Страшного ничего не случилось, главное сделать выводы. Впереди еще есть матчи, где можно исправиться».

«Мне кажется, еще нужно время тренеру. Нельзя сразу прийти и давать стабильность, хотя уже виден рисунок игры Де Дзерби», - сказал Корниенко.