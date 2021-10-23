Виктор КОРНИЕНКО: «Все могут проиграть Реалу или Барсе. Ничего страшного»

Защитник уверен, что команда вынесет уроки из поражения

  • 23.10.2021 19:51
  • 387 просмотров
  • 4 комментария
Виктор КОРНИЕНКО: «Все могут проиграть Реалу или Барсе. Ничего страшного»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко надеется, что команда сделает выводы после поражения 0:5 от «Реала» в Лиге чемпионов.

«Все понимают, какая команда «Реал». Все могут проиграть «Реалу» или там «Барселоне». Страшного ничего не случилось, главное сделать выводы. Впереди еще есть матчи, где можно исправиться».

«Мне кажется, еще нужно время тренеру. Нельзя сразу прийти и давать стабильность, хотя уже виден рисунок игры Де Дзерби», - сказал Корниенко.

Источник — Футбол 1/2/3

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    stopor2016
    stopor2016, 23.10.2021 20:26
    -1
    Другій команді України негідно програвати третій команді Молдови !
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    Westwood.
    Westwood., 23.10.2021 20:23
    -1
    почему эспаньол может а эти горят блядь 5 0
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    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 19:58
    -2
    ты не прав Витя, лучше забиться во вратарской площадке с XG 0.01 и делать вид что лучше сыграли. у тех кто не смотрел матч даже может сложиться впечатления что была равная игра, разве это не достижение.
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    belerilf1
    belerilf1, 23.10.2021 20:00
    -4
    Де Дзерби надо добавить в защите. такое чувство что у него только один план как защищаться, контролировать мяч.
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