Вице-президент Ворсклы: «Подписали защитника, зимой будет усиление состава»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак подтвердил подписание левого защитника Андрея Буцулы, который сейчас выступает в Беларуси за «Динамо» Минск.

«Мы точно знаем, кого хотим подписать. Уже есть подписанный предварительный контракт с Андреем Бацулой. Все идет по плану».

«Зимой будет усиление точечное», - сказал Лысак.

Сейчас полтавская команда занимает 3-е место и претендует на выход в еврокубки.