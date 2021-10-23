Вице-президент Ворсклы: «Подписали защитника, зимой будет усиление состава»

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак подтвердил подписание левого защитника Андрея Буцулы, который сейчас выступает в Беларуси за «Динамо» Минск.
«Мы точно знаем, кого хотим подписать. Уже есть подписанный предварительный контракт с Андреем Бацулой. Все идет по плану».
«Зимой будет усиление точечное», - сказал Лысак.
Сейчас полтавская команда занимает 3-е место и претендует на выход в еврокубки.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.