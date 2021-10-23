Вице-президент Ворсклы: «Подписали защитника, зимой будет усиление состава»

Олег Лысак рассказал о трансферных планах клуба

  • 23.10.2021 17:05
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Вице-президент Ворсклы: «Подписали защитника, зимой будет усиление состава»
© football.by

Вице-президент «Ворсклы» Олег Лысак подтвердил подписание левого защитника Андрея Буцулы, который сейчас выступает в Беларуси за «Динамо» Минск.

«Мы точно знаем, кого хотим подписать. Уже есть подписанный предварительный контракт с Андреем Бацулой. Все идет по плану».

«Зимой будет усиление точечное», - сказал Лысак.

Сейчас полтавская команда занимает 3-е место и претендует на выход в еврокубки.

Источник — Футбол 1/2/3

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