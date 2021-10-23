Роберто МАНЧИНИ: «Наполи и Милан играют гораздо лучше, чем Интер и Ювентус»

Наставник сборной Италии – о претендентах на чемпионство

  • 23.10.2021 13:58
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Роберто МАНЧИНИ: «Наполи и Милан играют гораздо лучше, чем Интер и Ювентус»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего матча «Интер» - «Ювентус», который пройдет 24 октября:

«Я считаю, что «Наполи» — один из претендентов на Скудетто. Они, как и «Милан», играют в очень интересный футбол. Гораздо лучше, чем «Ювентус» и «Интер». 

Дерби Италии — всегда интересно, но конкретно этот матч не будет определяющим. «Ювентус» только выходит из кризиса, в который они попали на старте чемпионата.

Индзаги же работает с командой всего 3 месяца, ему по-прежнему необходимо время на адаптацию. В целом, нас ждет напряженный матч».

Источник — Sky Sport Italia

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