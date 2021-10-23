Владимир ШАРАН: «Я действительно вел переговоры с Минаем»

Бывший главный тренер «Александрии» Владимир Шаран признался, что мог возглавить клуб УПЛ «Минай»:
«Меня действительно приглашали в «Минай» и я вел переговоры с этим клубом. Однако, взвесив все «за» и «против», принял решение воздержаться от этого предложения».
В итоге «Минай» возглавил Игорь Леонов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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