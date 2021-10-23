Папа римский – Месси: «Рад, что ты не зазнался»

Папа римский Франциск поблагодарил нападающего французского ПСЖ и национальной сборной Аргентины Лионеля Месси за футболку с автографом.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс посетил Ватикан с официальным визитом и подарил Франциску, являющемуся аргентинцем и поклонником футбола, футболку Месси с надписью «С большой любовью».
«Дорогой брат, благодарю тебя за футболку, которую ты мне прислал, за преданность делу и твою простоту.
Спасибо за стойкость. Оставайся таким же. Благослови тебя Бог, ты всегда можешь положиться на меня. Рад, что ты не зазнался», - сказал Франциск.
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