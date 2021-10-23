21 октября прошли поединки 3-го тура в Лиге Европы. Смотрите видео голов ЛЕ.
ВИДЕО. Самое интересное за четверг. Все голы 3-го тура Лиги Европы
3-й тур, 21 октября
19:45. Первый блок матчей
- Бетис (Испания) – Байер (Германия) – 1:1
- Лацио (Италия) – Марсель (Франция) – 0:0
- Лудогорец (Болгария) – Брага (Португалия) – 0:1
- Мидтьюлланд (Дания) – Црвена Звезда (Сербия) – 1:1
- Рапид Вена (Австрия) – Динамо Загреб (Хорватия) – 2:1
- Фенербахче (Турция) – Антверпен (Бельгия) – 2:2
22:00. Второй блок матчей
- Айнтрахт (Германия) – Олимпиакос (Греция) – 3:1
- Вест Хэм (Англия) – Генк (Бельгия) – 3:0
- Локомотив (Россия) – Галатасарай (Турция) – 0:1
- Наполи (Италия) – Легия (Польша) – 3:0
- ПСВ (Нидерланды) – Монако (Франция) – 1:2
- Рейнджерс (Шотландия) – Брондбю (Дания) – 2:0
- Спарта Прага (Чехия) – Лион (Франция) – 3:4
- Штурм (Австрия) – Реал Сосьедад (Испания) – 0:1
Все голы. 21 октября. 3-й тур Лиги Европы
Источник — Sport.ua
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