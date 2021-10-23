ВИДЕО. Чем запомнился мид-уик? Все голы 3-го тура Лиги чемпионов

Смотрите видео голов в матчах Лиги чемпионов за 19 и 20 октября

  • 23.10.2021 05:20
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ВИДЕО. Чем запомнился мид-уик? Все голы 3-го тура Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

С 19 по 20 октября прошли поединки 3-го тура в Лиге чемпионов. Смотрите видео голов ЛЧ.

ВИДЕО. Чем запомнился мид-уик? Все голы 3-го тура Лиги чемпионов

3-й тур, 19 октября

  • 19:45. Бешикташ (Турция) – Спортинг (Португалия) – 1:4
  • 19:45. Брюгге (Бельгия) – Манчестер Сити (Англия) – 1:5
  • 22:00. Атлетико (Испания) – Ливерпуль (Англия) – 2:3
  • 22:00. Аякс (Нидерланды) – Боруссия Д (Германия) – 4:0
  • 22:00. Интер (Италия) – Шериф (Молдова) – 3:1
  • 22:00. Порту (Португалия) – Милан (Италия) – 1:0
  • 22:00. ПСЖ (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 3:2
  • 22:00. Шахтер Донецк (Украина) – Реал Мадрид (Испания) – 0:5

3-й тур, 20 октября

  • 19:45. Барселона (Испания) – Динамо Киев (Украина) – 1:0
  • 19:45. РБ Зальцбург (Австрия) – Вольфсбург (Германия) – 3:1
  • 22:00. Бенфика (Португалия) – Бавария (Германия) – 0:4
  • 22:00. Зенит (Россия) – Ювентус (Италия) – 0:1
  • 22:00. Лилль (Франция) – Севилья (Испания) – 0:0
  • 22:00. Манчестер Юнайтед (Англия) – Аталанта (Италия) – 3:2
  • 22:00. Челси (Англия) – Мальме (Швеция) – 4:0
  • 22:00. Янг Бойз (Швейцария) – Вильярреал (Испания) – 1:4

Все голы. 19 октября. 3-й тур Лиги чемпионов

Все голы. 20 октября. 3-й тур Лиги чемпионов

Источник — Sport.ua

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