Стала известна соперница Цуренко в квалификации турнира в Клуж-Напока

В основной сетке турнира заявлены Марта Костюк и Ангелина Калинина

  • 23.10.2021 02:23
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Стала известна соперница Цуренко в квалификации турнира в Клуж-Напока
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA 250, который пройдет на харде в румынском городе Клуж-Напока с 25 по 31 октября.

В первом раунде квалификации украинка, которая сеяна под 5-м номером, сыграет против Ивонн Кавалье-Реймерс из Испании.

В основной сетке турнира в Румынии заявлены две представительницы Украины – Марта Костюк и Ангелина Калинина.

Источник — Sport.ua

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