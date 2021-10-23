Стала известна соперница Цуренко в квалификации турнира в Клуж-Напока

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA 250, который пройдет на харде в румынском городе Клуж-Напока с 25 по 31 октября.

В первом раунде квалификации украинка, которая сеяна под 5-м номером, сыграет против Ивонн Кавалье-Реймерс из Испании.

В основной сетке турнира в Румынии заявлены две представительницы Украины – Марта Костюк и Ангелина Калинина.