Стала известна соперница Цуренко в квалификации турнира в Клуж-Напока

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступит в квалификации турнира WTA 250, который пройдет на харде в румынском городе Клуж-Напока с 25 по 31 октября.
В первом раунде квалификации украинка, которая сеяна под 5-м номером, сыграет против Ивонн Кавалье-Реймерс из Испании.
В основной сетке турнира в Румынии заявлены две представительницы Украины – Марта Костюк и Ангелина Калинина.
Источник — Sport.ua
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