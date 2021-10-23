Черноморец – Львов. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 12-го тура УПЛ «Черноморец» – «Львов».

В предыдущем туре «Черноморец» проиграл на своем поле «Вересу» (0:1), а «Львов» также в домашней встрече уступил «Динамо» (1:4).

В турнирной таблице УПЛ одесситы идут на 15-м месте, набрав 6 очков. Львовяне находятся на 14-й позиции, имея в своем активе 6 баллов.

Эти команды между собой играли 6 раз. 1 раз победил «Львов», 4 раза выиграл «Черноморец», и 1 встреча завершилась вничью.

«Поставлю на то, что «Черноморец» дома не проиграет «Львову», – сказал Козьбан.

Матч «Черноморец» – «Львов» состоится 23 октября. Начало встречи – в 19:30.