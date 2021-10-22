Ворскла – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» сделал прогноз на матч 12-го тура УПЛ

  • 22.10.2021 23:31
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Ворскла – Шахтер. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Ворскла Полтава

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 12-го тура УПЛ «Ворскла» – «Шахтер».

В предыдущем туре «Ворскла» выиграла на выезде у «Александрии» со счетом 2:1. «Шахтер» разгромил «Зарю» (6:1), а затем в Лиге чемпионов уступил мадридскому «Реалу» (0:5).

На данный момент в турнирной таблице УПЛ полтавская команда с 24 очками идет на третьем месте. «Горняки» с 26 баллами в активе находятся на второй позиции.

61 раз между собой встречались «Ворскла» и «Шахтер». В 44 встречах одержали победу «горняки», в 5 поединках победили полтавчане, еще в 12 играх была зафиксирована ничья.

«Я думаю, что в предстоящем матче «Ворскла» дома забьет «Шахтеру», – сказал Козьбан.

Матч «Ворскла» – «Шахтер» состоится 23 октября. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

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