Верес – Мариуполь. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 12-го тура УПЛ «Верес» – «Мариуполь».
В предыдущем туре «Верес» выиграл у «Черноморца» на выезде со счетом 1:0. В свою очередь, «Мариуполь» уступил на своем поле «Металлисту 1925» (1:2).
В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте, имея в своем активе 15 очков. «Мариуполь» находится на 16-м позиции, набрав 4 балла.
9 раз встречались между собой эти команды. По 2 раза победили «Верес» и «Мариуполь». Больше всего соперники сводили поединки к ничьей. 5 раз была зафиксирована мировая в противостояниях коллективов из Ровно и Мариуполя.
«Думаю, «Верес» дома выиграет у «Мариуполя». Ставлю на победу команды из Ровно», – сказал Козьбан.
Матч «Верес» – «Мариуполь» состоится 23 октября. Начало встречи – в 14:00.
Дмитрий Козьбан, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.