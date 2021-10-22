Верес – Мариуполь. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 12-го тура УПЛ «Верес» – «Мариуполь».

В предыдущем туре «Верес» выиграл у «Черноморца» на выезде со счетом 1:0. В свою очередь, «Мариуполь» уступил на своем поле «Металлисту 1925» (1:2).

В турнирной таблице УПЛ «Верес» идет на 9-м месте, имея в своем активе 15 очков. «Мариуполь» находится на 16-м позиции, набрав 4 балла.

9 раз встречались между собой эти команды. По 2 раза победили «Верес» и «Мариуполь». Больше всего соперники сводили поединки к ничьей. 5 раз была зафиксирована мировая в противостояниях коллективов из Ровно и Мариуполя.

«Думаю, «Верес» дома выиграет у «Мариуполя». Ставлю на победу команды из Ровно», – сказал Козьбан.

Матч «Верес» – «Мариуполь» состоится 23 октября. Начало встречи – в 14:00.