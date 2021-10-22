Эль Класико и Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Горячее воскресенье с Favbet

ТОП-матчи уикенда

  • 22.10.2021 20:33
  • 305 просмотров
  • 0 комментариев
Эль Класико и Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Горячее воскресенье с Favbet
© Getty Images/Global Images Ukraine

Это воскресенье будет чрезвычайно богатым на топ-события в Европе. Матчи «Барселона» - «Реал», «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» и «Интер» - «Ювентус» состоятся в один день и при этом практически не пересекаются друг с другом. Так что можно как следует подготовиться к убойному футбольному воскресенью и посмотреть все три. Ну и конечно, сделать ставочку

Барселона – Реал, 17:15

Коэффициенты Favbet: 2.8 – 3.65 – 2.5

Начнем в 17:15 легендарным «Эль класико». В середине недели обе команды без проблем разобрались с украинскими клубами в Лиги Чемпионов: «Реал» разгромил 5:0 «Шахтер», а «Барселона» минимально, но при этом довольно уверенно обыграла «Динамо». Впрочем, эти победы не должны вводить в заблуждение – проблем у испанских грандов хватает

И хотя обе команды сейчас не отличаются стабильностью, кризис «Барселоны» выглядит куда глубже. Для Рональда Кумана этот матч станет определяющим – поражение в «Эль Класико» руководство «Барселоны» вряд ли ему простит. «Реал» в четырех матчах подряд не проигрывает каталонцам, и есть уверенность, что не проиграет и на сей раз, даже на чужом поле. Ставим на Реал с форой (0)

Прогноз: Реал с форой (0) – 1.86

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, 18:30

Коэффициенты Favbet: 3 – 3.7 – 2.3

Футболисты «Манчестер Юнайтед» находятся в отличном настроении после волевой победы в Лиге Чемпионов над «Аталантой». Впрочем, в чемпионате у МЮ всё гораздо хуже – три матча подряд без побед и 6-е место. А в прошлом туре «манкунианцы» уступили «Лестеру» 2:4

«Ливерпуль» выглядит куда стабильнее и надежнее. «Мерсисайдцы» в этом сезоне еще ни разу не проигрывали, а Мохаммед Салах демонстрирует феноменальную игру. В мае «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» 4:2, а в целом «мерсисайдцы» не проигрывают «манкунианцам» в чемпионате в 6 матчах кряду. Можно поставить на чистую победу Ливерпуля, но еще надежнее смотрится та же ставка, что и в предыдущем прогнозе - на победу с форой (0)

Прогноз: Ливерпуль с форой (0) – 1.7

Интер – Ювентус, 21:45

Коэффициенты Favbet: 2.1 – 3.65 – 3.5

И третье дерби за воскресенье – так называемое Derby d'Italia между «Интером» и «Ювентусом». Действующий чемпион Италии против команды, которая безраздельно господствовала в Серии А 9 лет подряд. «Ювентус» очень неудачно стартовал в сезоне, но сейчас туринцы набрали форму – выиграли 4 матча подряд в чемпионате и три в Лиге Чемпионате. Причём четыре последние победы были одержаны командой Аллегри с одинаковым счетом 1:0. Узнаём классический «Ювентус»

«Интер» хоть и проиграл в прошлом туре «Лацио», но всё еще опережает «Ювентус» на три «очка». И считается фаворитом домашнем матча. Но «Ювентус», похоже, наконец-то нашел свою игру, в защите это вновь непроходимая стена, и туринцам вполне по силам как минимум не проиграть миланцам

Прогноз: Ювентус не проиграет – 1.8

И если сложить эти три прогноза в экспресс, то получится еще более впечатляющий коэффициент – 5.7. Ординар или экспресс – выбор исключительно за вами:

 

 

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности