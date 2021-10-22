Эль Класико и Манчестер Юнайтед – Ливерпуль. Горячее воскресенье с Favbet

Это воскресенье будет чрезвычайно богатым на топ-события в Европе. Матчи «Барселона» - «Реал», «Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль» и «Интер» - «Ювентус» состоятся в один день и при этом практически не пересекаются друг с другом. Так что можно как следует подготовиться к убойному футбольному воскресенью и посмотреть все три. Ну и конечно, сделать ставочку

Барселона – Реал, 17:15

Коэффициенты Favbet: 2.8 – 3.65 – 2.5

Начнем в 17:15 легендарным «Эль класико». В середине недели обе команды без проблем разобрались с украинскими клубами в Лиги Чемпионов: «Реал» разгромил 5:0 «Шахтер», а «Барселона» минимально, но при этом довольно уверенно обыграла «Динамо». Впрочем, эти победы не должны вводить в заблуждение – проблем у испанских грандов хватает

И хотя обе команды сейчас не отличаются стабильностью, кризис «Барселоны» выглядит куда глубже. Для Рональда Кумана этот матч станет определяющим – поражение в «Эль Класико» руководство «Барселоны» вряд ли ему простит. «Реал» в четырех матчах подряд не проигрывает каталонцам, и есть уверенность, что не проиграет и на сей раз, даже на чужом поле. Ставим на Реал с форой (0)

Прогноз: Реал с форой (0) – 1.86

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль, 18:30

Коэффициенты Favbet: 3 – 3.7 – 2.3

Футболисты «Манчестер Юнайтед» находятся в отличном настроении после волевой победы в Лиге Чемпионов над «Аталантой». Впрочем, в чемпионате у МЮ всё гораздо хуже – три матча подряд без побед и 6-е место. А в прошлом туре «манкунианцы» уступили «Лестеру» 2:4

«Ливерпуль» выглядит куда стабильнее и надежнее. «Мерсисайдцы» в этом сезоне еще ни разу не проигрывали, а Мохаммед Салах демонстрирует феноменальную игру. В мае «Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» 4:2, а в целом «мерсисайдцы» не проигрывают «манкунианцам» в чемпионате в 6 матчах кряду. Можно поставить на чистую победу Ливерпуля, но еще надежнее смотрится та же ставка, что и в предыдущем прогнозе - на победу с форой (0)

Прогноз: Ливерпуль с форой (0) – 1.7

Интер – Ювентус, 21:45

Коэффициенты Favbet: 2.1 – 3.65 – 3.5

И третье дерби за воскресенье – так называемое Derby d'Italia между «Интером» и «Ювентусом». Действующий чемпион Италии против команды, которая безраздельно господствовала в Серии А 9 лет подряд. «Ювентус» очень неудачно стартовал в сезоне, но сейчас туринцы набрали форму – выиграли 4 матча подряд в чемпионате и три в Лиге Чемпионате. Причём четыре последние победы были одержаны командой Аллегри с одинаковым счетом 1:0. Узнаём классический «Ювентус»

«Интер» хоть и проиграл в прошлом туре «Лацио», но всё еще опережает «Ювентус» на три «очка». И считается фаворитом домашнем матча. Но «Ювентус», похоже, наконец-то нашел свою игру, в защите это вновь непроходимая стена, и туринцам вполне по силам как минимум не проиграть миланцам

Прогноз: Ювентус не проиграет – 1.8

И если сложить эти три прогноза в экспресс, то получится еще более впечатляющий коэффициент – 5.7. Ординар или экспресс – выбор исключительно за вами: