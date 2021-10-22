Стали известны все полуфиналистки на турнире в Москве

В рамках турнира WTA 500 в Москве состоялись матчи 1/4 финала.



Екатерина Александрова выбила первую сеяную Арину Соболенко, Анастасия Павлюченкова проиграла Маркете Вондроушовой.



Анетт Контавейт не дала Гарбинье Мугурусе досрочно отобраться на Итоговый турнир, в Мария Саккари справилась с Симоной Халеп.



Греческая теннисистка обойдет в рейтинге WTA Элину Свитолину, если возьмет титул. В Чемпионской гонке украинка уже 13-я и шансов поехать в Гвадалахару даже запасной практически не осталось.



Москва. 1/4 финала



Верхняя часть сетки



Екатерина Александрова – Арина Соболенко [1] – 6:3, 6:4

Мария Саккари [3] – Симона Халеп [8] – 6:4, 6:4



Нижняя часть сетки



Маркета Вондроушова – Анастасия Павлюченкова [4] – 6:4, 6:2

Анетт Контавейт [9] – Гарбинье Мугуруса [2] – 6:1, 6:1

Москва. Пары 1/2 финала

Екатерина Александрова – Мария Саккари [3]

Маркета Вондроушова – Анетт Контавейт [9]