Стали известны все полуфиналистки на турнире в Москве

В рамках турнира WTA 500 в Москве состоялись матчи 1/4 финала.
Екатерина Александрова выбила первую сеяную Арину Соболенко, Анастасия Павлюченкова проиграла Маркете Вондроушовой.
Анетт Контавейт не дала Гарбинье Мугурусе досрочно отобраться на Итоговый турнир, в Мария Саккари справилась с Симоной Халеп.
Греческая теннисистка обойдет в рейтинге WTA Элину Свитолину, если возьмет титул. В Чемпионской гонке украинка уже 13-я и шансов поехать в Гвадалахару даже запасной практически не осталось.
Москва. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Екатерина Александрова – Арина Соболенко [1] – 6:3, 6:4
Мария Саккари [3] – Симона Халеп [8] – 6:4, 6:4
Нижняя часть сетки
Маркета Вондроушова – Анастасия Павлюченкова [4] – 6:4, 6:2
Анетт Контавейт [9] – Гарбинье Мугуруса [2] – 6:1, 6:1
Москва. Пары 1/2 финала
Екатерина Александрова – Мария Саккари [3]
Маркета Вондроушова – Анетт Контавейт [9]
Источник — Sport.ua
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