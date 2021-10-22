Стали известны все полуфиналистки на турнире в Москве

Не все фаворитки сумели выиграть свои матчи

  • 22.10.2021 17:42
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Стали известны все полуфиналистки на турнире в Москве
© Getty Images/Global Images Ukraine. Анетт Контавейт

В рамках турнира WTA 500  в Москве состоялись матчи 1/4 финала.
 
Екатерина Александрова выбила первую сеяную Арину Соболенко, Анастасия Павлюченкова проиграла Маркете Вондроушовой. 
 
Анетт Контавейт не дала Гарбинье Мугурусе досрочно отобраться на Итоговый турнир, в Мария Саккари справилась с Симоной Халеп.
 
Греческая теннисистка обойдет в рейтинге WTA Элину Свитолину, если возьмет титул. В Чемпионской гонке украинка уже 13-я и шансов поехать в Гвадалахару даже запасной практически не осталось.
 
Москва. 1/4 финала
 
Верхняя часть сетки
 
 Екатерина Александрова –  Арина Соболенко [1] – 6:3, 6:4
 Мария Саккари [3] –  Симона Халеп [8] – 6:4, 6:4
 
Нижняя часть сетки
 
 Маркета Вондроушова –  Анастасия Павлюченкова [4] – 6:4, 6:2
 Анетт Контавейт [9] –  Гарбинье Мугуруса [2] – 6:1, 6:1

Москва. Пары 1/2 финала

 Екатерина Александрова –  Мария Саккари [3]
 Маркета Вондроушова –  Анетт Контавейт [9]

Источник — Sport.ua

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