Красная зона. Матч Заря – Колос пройдет без болельщиков

Матч 12-го тура УПЛ, в котором луганская «Заря» будет принимать на «Славутич-Арене» футбольный клуб «Колос», пройдет без болельщиков в связи с ухудшением эпидемической ситуации.



Отметим, что Запорожская область с 18 октября находится в красной зоне карантина с самыми жесткими ограничениями.



Матч состоится в воскресенье, начало в 19:30. Прямая трансляция - на телеканале УНИАН.