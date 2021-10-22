Красная зона. Матч Заря – Колос пройдет без болельщиков

В Запорожье очень жесткие ограничения

  • 22.10.2021 16:50
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  • 1 комментарий
Красная зона. Матч Заря – Колос пройдет без болельщиков
© ФК Заря Луганск

Матч 12-го тура УПЛ, в котором луганская «Заря» будет принимать на «Славутич-Арене» футбольный клуб «Колос», пройдет без болельщиков в связи с ухудшением эпидемической ситуации.
 
Отметим, что Запорожская область с 18 октября находится в красной зоне карантина с самыми жесткими ограничениями.
 
Матч состоится в воскресенье, начало в 19:30. Прямая трансляция - на телеканале УНИАН.

Источник — ФК Заря

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Денис Kach
    online
    Денис Kach, 22.10.2021 17:21
    0
    Колос это такое...
    Обидно что важнейший домашний матч ЛК против ЦСКА будет без болельщиков...
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