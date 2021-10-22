Десна – Александрия. Известны стартовые составы команд

В пятницу, 22 октября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть черниговская «Десна» и «Александрия». Игра пройдет в Чернигове на поле стадиона им. Ю. Гагарина, начало - в 17:00.
Стартовые составы:
«Десна»: Литовка, Селин, Картушов, Сафронов, Болбат, Домбровский, Цимбалюк, Калитвинцев, Завийский, Безбородько, Юрченко.
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Калюжный, Цуриков, Рыбалка, Спинелли, Дрышлюк, Кирюханцев, Бухал, Третьяков.
Источник — Sport.ua
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