Шанс для молодых. Известны судейские назначения 12-го тура УПЛ

Многие известные украинские рефери в этом туре судить не будут из-за занятости в еврокубках

  • 22.10.2021 15:15
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Шанс для молодых. Известны судейские назначения 12-го тура УПЛ
© УАФ. Дмитрий Кривушкин

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на матчи 12-го тура УПЛ сезона 2021/2022.
 
12-й тур
 
22.10.2021
 
17.00. «Десна» - «Александрия». Чернигов. Стадион им. Ю. Гагарина. Арбитр - Александр Шандор (Львов).
19.30. «Металлист 1925» - «Ингулец». Харьков. ОСК «Металлист». Арбитр - Андрей Коваленко (Полтава).
 
23.10.2021
 
14.00. «Верес» - «Мариуполь». Луцк. Стадион «Авангард». Арбитр - Анатолий Абдула (Харьков).
17.00. «Ворскла» - «Шахтер». Полтава. Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского. Арбитр - Сергей Бойко (Киевская обл.). Арбитр VAR - Николай Балакин (Киевская обл.).
19.30. «Черноморец» - «Львов». Одесса. Стадион «Черноморец». Арбитр - Александр Соловьян А.Н. (Киев).
 
24.10.2021
 
14.00. «Рух» - «Минай». Львов. Стадион «Арена Львов». Арбитр - Геннадий Серпутько (Одесса).
17.00. «Динамо» - «Днепр-1». Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. Арбитр - Дмитрий Кривушкин (Харьков). Арбитр VAR - Алексей Деревинский (Хмельницкий).
19.30. «Заря» - «Колос». Запорожье. Стадион «Славутич-Арена». Арбитр - Александр Омельченко (Славянск).

Источник — Украинская ассоциация футбола

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