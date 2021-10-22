Десна — Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Форвард винницкой «Нивы» Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 12-го тура УПЛ «Десна» – «Александрия».

«В предыдущем туре «Десна» на выезде сыграла вничью 0:0 с «Минаем». «Александрия» проиграла на своем поле «Ворскле» (1:2).

В турнирной таблице УПЛ черниговцы с 17 очками идут на 7 месте. Александрийцы с 18 баллами находятся на 6 позиции.

30 раз играли между собой эти соперники. 11 раз победила «Александрия», 10 раз выиграла «Десна», еще 9 поединков завершились вничью.

Интересный матч будет, потому что «Десна» и «Александрия» в прошлом туре не выиграли. Обе команды идут вверху турнирной таблицы, и они хотят набрать очки. Они борются за попадание в еврокубки. Поставлю на то, что в этом матче будет тотал меньше трех голов», - сказал Козьбан.

Матч «Десна» – «Александрия» состоится 22-го октября. Начало встречи в 17:00.